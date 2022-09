Venezia, fan in delirio per Harry Styles sul red carpet

Roma, 6 set. (askanews) – Fan impazzite per Harry Styles a Venezia, sul red carpet con Olivia Wilde, in veste anche di regista per presentare il suo film Don’t Worry Darling.

Bagno di folla e autografi per il cantante con camicia con collettone, completo blu e enormi occhiali da sole, raggiunto da Olivia Wilde con cui forma una delle coppie più chiacchierate dello showbiz, in abito giallo Gucci, scollatissimo. A Venezia non sono mancate le indicrezioni sulle presunte tensioni tra la regista e la protagonista del film Florence Pugh, proprio per la sua relazione con Harry Styles, alimentate dall’assenza dell’attrice in conferenza stampa.

Ma Pugh ha sfilato sul tappeto rosso elegantissima in Valentino couture, catturando tutti i riflettori.