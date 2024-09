Venezia, il cast di "Queer" sul red carpet della Mostra del Cinema

Venezia, 4 set. (askanews) - Il cast e la troupe dell'ultimo film del regista italiano Luca Guadagnino "Queer" sfilano sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia. E' il quarto film italiano in concorso. Daniel Craig insieme alla moglie, l'attrice britannica Rachel Weisz, Drew Starkey, Lesley ...

Venezia, 4 set. (askanews) – Il cast e la troupe dell’ultimo film del regista italiano Luca Guadagnino “Queer” sfilano sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia. E’ il quarto film italiano in concorso. Daniel Craig insieme alla moglie, l’attrice britannica Rachel Weisz, Drew Starkey, Lesley Manville, Jason Schwartzman e lo stesso regista posano per i fotografi e firmano autografi per i fan radunati all’esterno.