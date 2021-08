Venezia, il viaggio di un Tiepolo che ritorna all’Accademia

Venezia, 2 ago. (askanews) – Il “Castigo dei serpenti” di Giambattista Tiepolo torna alle Gallerie dell’Accademia di Venezia dopo il restauro. Ma muovere un’opera d’arte lunga oltre 13 metri non è un’impresa semplice, per questo il museo veneziano ha messo in campo una squadra di esperti che si sono presi cura del dipinto e del suo viaggio verso il ritorno a casa.

In particolare le due operazioni chiave per muovere il grande Tiepolo sono state il rullaggio, ossia l’avvolgimento della tela intorno a un supporto, e il successivo srullaggio, ossia il ritorno alla pienezza delle dimensioni, con il montaggio del telaio per poi passare all’allestimento nelle sale delle Gallerie dell’Accademia.

Il “castigo dei seprenti” tornerà visibile al pubblico da settembre, all’interno di un nuovo percorso dedicato alla pittura del Seicento e Settecento.