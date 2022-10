Una persona è morta in un brutto incidente stradale all'altezza di Portogruaro, a Venezia. Un'auto è finita sotto un camion.

Terribile incidente stradale in A4, all’altezza di Portogruaro, a Venezia. Un’auto è finita sotto un camion e una persona ha perso la vita.

Venezia, incidente stradale: auto sotto un camion, un morto in A4

Un terribile incidente stradale è avvenuto oggi pomeriggio, 18 ottobre, alle ore 17.30, lungo l’autostrada A4, all’altezza di Portogruaro, a Venezia, in direzione di Trieste. Secondo le prime informazioni, la dinamica è molto simile alla strage di San Donà in cui, circa dieci giorni fa, sono morte sette persone. In questo caso, un’automobile ha tamponato violentemente un camion che procedeva sulla corsia di marcia in cui c’erano dei rallentamenti.

Il tratto è stato chiuso al traffico

Sul posto sono intervenuti Polizia Stradale, Vigili del Fuoco, 118, personale di Autovie Venete e mezzi di soccorso meccanico. A seguito dell’incidente, il tratto tra San Stino e Portogruaro è stato chiuso al traffico, in direzione Trieste. Chi proviene da Venezia è stato costretto ad uscire a San Stino di Livenza. Sono state segnalate code tra Cessalto e il Nodo di Portogruaro, il traffico è molto intenso.