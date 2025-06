Venezia, Jeff Bezos e Lauren Sanchez si sono sposati: vip e polemiche

Venezia, 28 giu. (askanews) – In una Venezia bollente, con temperature oltre i 30 gradi, Jeff Bezos e Lauren Sanchez si sono sposati, nel matrimonio a più alto tasso di vip e polemiche dell’anno.

A bordo dei motoscafi in laguna hanno sfilato decine di attori, attrici, personalità, persone famose per raggiungere il luogo della cerimonia, l’Isola di San Giorgio, oltre 200 invitati: da Leonardo di Caprio a Kim Kardashian, e poi ancora Usher, Oprah Winfrey, l’ex giocatore Nfl Tom Brady.

Cerimonia vietata alla stampa e ai fotografi, le uniche immagini del sì fra la giornalista e il fondatore di Amazon sono quelle postate dalla stessa Sanchez sul suo profilo Instagram, in cui sfoggia il suo abito da sposa con pizzi e strascico.

La festa non è finita: ora si trasferisce all’Arsenale per un grande galà di ballo.

In contemporanea sono attese nuove manifestazioni dei “No Bezos”, che, mentre i miliardari fanno festa, ricordano la fragilità di Venezia, invasa di turisti e vittima dello spopolamento, rivendicando una città da vivere e non da visitare come un parco giochi.