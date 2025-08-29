Venezia, Julia Roberts: spero che "After the Hunt" faccia discutere

Roma, 29 ago. (askanews) – Julia Roberts arriva finalmente, per la prima volta, alla Mostra del Cinema di Venezia. L’attrice americana adora la città, ci ha già lavorato in passato con Woody Allen per “Tutti dicono I love you”, ma questa volta è qui per presentare fuori concorso il nuovo film di Luca Guadagnino, “After the Hunt”.

Sceneggiato da Nora Garrett e interpretato fra gli altri da Ayo Edebiri e Andrew Garfield, sarà nei cinema il 16 ottobre.

Il film è ambientato in un campus, dove una devastante accusa di abuso scatena caos, incertezze, dubbi su cosa sia realmente accaduto. I cinque personaggi centrali del film entrano in una rete di segreti, inganni, paure, interessi personali. Julia Roberts interpreta un’ambiziosa professoressa di filosofia, ma quando Maggie, una sua studentessa, accusa un suo collega, rischia di emergere la storia privata di Alma, a lungo sepolta.

“After the hunt” è un thriller che mostra che esistono tante verità e la Roberts ha affermato: “E’ un film che tratta della responsabilità personale, del fatto che quello che raccontiamo a noi stessi può essere diverso da quello che raccontiamo agli altri. A noi interessa che il film faccia discutere gli spettatori. E’ importante parlare perché oggi, nella nostra società, stiamo perdendo l’arte della conversazione”.