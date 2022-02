Venezia, mamma di 3 figli muore a causa del Covid: non si era vaccinata

È accaduto ad Annone Veneto (Venezia), la mamma e due figli avevano deciso di non vaccinarsi: il terzo aveva cambiato idea.

Una mamma di 66 anni aveva deciso, assieme ai figli, di non vaccinarsi contro il Covid. Il figlio e la figlia sono riusciti a superare la malattia, ma la loro genitrice no. Maria Teresa Bedin è morta lo scorso 15 febbraio presso l’ospedale di Jesolo.

Renzo e Franca, adesso, stanno meditando sulle loro scelte. I due fratelli si sono pentiti della loro scelta e hanno promesso, appena sarà possibile, di farsi somministrare il vaccino, unico metodo efficace per combattere il coronavirus. Il dramma si è consumato ad Annone Veneto, in provincia di Venezia.

Maria Teresa Bedin non ce l’ha fatta. Positiva al Covid, la donna era stata ricoverata presso l’ospedale di Jesolo a causa di gravi difficoltà respiratorie.

Non era vaccinata. Il racconto della figlia Franca è stato riportato dal Corriere del Veneto: “Nessuno di noi tre aveva aderito alla campagna, avevamo paura del vaccino. In televisione si sono sentite per mesi informazioni contrastanti, in particolare rispetto agli affetti avversi. Se potessimo tornare indietro ci vaccineremmo”.

Anche il terzo figlio Paolo, in un primo momento, sarebbe stato titubante, ma in seguito avrebbe deciso di vaccinarsi. Come la madre, anche Renzo e Franca si erano ammalati di Covid, ma sono riusciti a superare la malattia.