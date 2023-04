Venezia, nave container "Nordic Kylie" incagliata al porto per avaria al motore

Sono stati attimi difficili per la nave porta container “Nordic Kylie”. L’imbarcazione, a seguito di un’avaria al motore, è rimasta bloccata nel canale di Malamocco-Marghera, nel Porto di Venezia. Le operazioni di soccorso sono state coordinate dalla Capitaneria di porto.

Venezia, nave porta container rimasta incagliata: inviati sul posto due rimorchiatori

Stando a quanto riporta ANSA, non appena è stato lanciato l’allarme, è giunto sul posto un battello pneumatico. Contestualmente è stato richiesto l’intervento di due rimorchiatori. Fortunatamente, la nave container, della lunghezza di 138 metri, si è disincagliata grazie all’ausilio della zavorra, mentre le altre navi erano in attesa di uscire dal porto. I due rimorchiatori hanno accompagnato l’imbarcazione, verso il punto di ancoraggio preposto. Sulla nave verranno eseguiti degli accertamenti di tipo tecnico.

Ripristinato correttamente il traffico in entrata e uscita dal porto

Ad ogni modo tutto si è risolto per il meglio e non ci sono state gravi conseguenze né alle persone né all’ambiente. Una volta effettuate le verifiche e accertato che non ci fossero criticità, la circolazione delle navi è stata correttamente ripristinata, sia in entrata che in uscita. Si segnala tuttavia che alcune briccole e un palo della luce sono rimasti danneggiati.