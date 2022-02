Venezia, non riesce a superare il lutto: Mariano Vian muore 4 mesi dopo il figlio

Mariano Vian non si è mai ripreso dopo la morte del figlio Telemaco. L'imprenditore veneto è deceduto per un arresto cardiaco.

L’amore tra padre e figlio è troppo forte in questa storia, al punto tale da non riuscire a superare la morte del suo secondogenito e raggiungerlo nel suo viaggio eterno. Così è morto un uomo, dopo aver perso suo figlio alcuni mesi prima.

Mariano Vian muore 4 mesi dopo il figlio, non riusciva a sopportare il dolore per la sua perdita

La storia si apprende da Il Gazzettino. Si tratta di Mariano Vian, uno storico imprenditore di Cavallino-Treporti, comune sparso appartenente alla città metropolitana di Venezia. Mariano aveva perso il suo secondo figlio Telemaco Vian nell’ottobre 2021 a causa di una malattia grave. Da allora non si è più ripreso nonostante l’affetto del suo primo figlio, della moglie e dell’intera comunità di Cavallino-Treponti.

Venerdì scorso, 4 febbraio 2022, Mariano ha avuto un malore ed è deceduto a causa di un arresto cardiaco. Non ha sopportato la morte del figlio. Adesso, padre e figlio, sono di nuovo insieme.

Un uomo amato dai suoi concittadini

Gli abitanti di Cavallino-Treponti hanno reagito tristemente alla scomparsa di Mariano, in quanto era stimato e voluto bene da tutti. Una vera garanzia per il suo comune, Mariano è stato il macellaio di fiducia di molti abitanti e spesso ha anche aiutato persone in difficoltà.

Chi parla di Mariano Vian parla di una persona con un grande cuore ed una grande dedizione al lavoro.

La moglie ricorda Mariano Vian

A rompere il silenzio dopo il decesso di Mariano, è stata sua moglie. La donna fa sapere che aveva due passioni: la Juve e la sua attività. Racconta di tutti i sacrifici che hanno fatto in due per tanti anni. Per Mariano il cliente era sacro e trattava tutti con gentilezza e con la massima professionalità.

Impossibile dunque non amarlo.