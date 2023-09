Venezia omaggia Gina Lollobrigida: mostra, francobollo e premio

Roma, 6 set. (askanews) – A Venezia continua l’omaggio a Gina Lollobrigida, scomparsa lo scorso gennaio, a cui è stata già dedicata la serata di preapertura dell’80esima Mostra del cinema.

Dopo l’esposizione dedicata a lei e ad Anna Magnani all’interno dell’hotel Excelsior, aperta a tutti, con le foto delle due grandi attrici, il ministero della Cultura e Cinecittà hanno voluto celebrare Lollobrigida anche con l’emanazione di un francobollo appartenente alla serie “le eccellenze dello spettacolo”.

La sottosegretaria ai Beni culturali Lucia Borgonzoni: “Pensiamo che qualunque cosa possa ricordarla sia anche un pò un dovere del ministero. Si è parlato molto della presenza degli attori italiani nei film in questa Mostra, quello che deve fare il ministero è ricordare i nostri grandi e prendere il nostro nuovo star system e portarlo in giro per il mondo. Probabilmente se si conoscessero di più i nostri attori, verrebbero presi maggiormente nei film”.

Inoltre, il Direttivo nazionale dei giornalisti cinematografici ha dedicato un Nastro d’Argento alla diva italiana e tra le novità della prossima edizione della Mostra è stato annunciato il Premio “Gina Lollobrigida” dedicato ai giovani artisti. Caterina Murino, madrina di questa edizione ha lanciato un appello: “Gli artisti vivono anche del riconoscimento, artisti famosi, che hanno ricevuto anche premi internazionali ma l’Italia li ha un po’ dimenticati, non ne restano tanti di quelli che hanno creato davvero l’Italia e il cinema nel mondo, vi prego premiateli prima che ci lascino per sempre”.