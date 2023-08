Venezia: Piccolotti (Avs), 'governo deve proteggere beni culturali ma non fa nulla'

Roma, 1 ago. (Adnkronos) - "Per l’Unesco Venezia è in pericolo a causa dei cambiamenti climatici e del turismo di massa. Il parco di Segesta è stato devastato dagli incendi. La chiesa di Santa Maria di Gesù a Palermo è completamente bruciata. Il governo della d...

Roma, 1 ago. (Adnkronos) – "Per l’Unesco Venezia è in pericolo a causa dei cambiamenti climatici e del turismo di massa. Il parco di Segesta è stato devastato dagli incendi. La chiesa di Santa Maria di Gesù a Palermo è completamente bruciata. Il governo della destra avrebbe molto da fare per proteggere i nostri beni culturali, ma fin qui non ha fatto nulla". Lo scrive su Facebook Elisabetta Piccolotti, deputata dell’Alleanza Verdi Sinistra.

"Evidentemente l’esecutivo e i suoi ministri – prosegue l’esponente rossoverde della commissione cultura di Montecitorio – erano troppo occupati a cercare di mandare in galera gli attivisti di Ultima Generazione e la loro vernice lavabile". "Sono penosi, pericolosi e irresponsabili", conclude Piccolotti.