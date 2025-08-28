Venezia, primo red carpet con Sorrentino, Blanchett, Swinton, Coppola

Roma, 28 ago. (askanews) – E’ stata un trionfo per Paolo Sorrentino la serata inaugurale dell’82esima Mostra del cinema di Venezia. Il suo film in concorso “La Grazia” ha conquistato tutti e sul primo red carpet c’è stata una sfilata di star che gli ha reso omaggio. Il regista è arrivato insieme al suo attore di sempre, Toni Servillo, che nel film interpreta magnificamente un Presidente della Repubblica alla fine del suo mandato.

Coprotagonista del film Anna Ferzetti, nel ruolo di sua figlia, e l’attrice ha sfilato sul tappeto rosso insieme al marito Pierfrancesco Favino.

E in apertura della Mostra non potevano mancare loro, le più eleganti star dei red carpet: Cate Blanchett, che è una delle protagoniste del film di Jim Jarmusch in concorso “Father Mother Sister Brother” , e Tilda Swinton, in abito bianco e nero. Super raffinata anche la madrina della Mostra di quest’anno, Emanuela Fanelli.

Grande emozione per l’arrivo di due giganti del cinema, Francis Ford Coppola e Werner Herzog, al quale è stato consegnato il Leone d’oro alla carriera. E sul fronte look insoliti da red carpet, nella prima serata c’è da segnalare quello della super modella Heidi Klum, che ha sfilato con la figlia Leni, e quello di Rose Villain, con abito metallizzato e cresta azzurra.