Venezia, red carpet e applausi per Martone e il suo Scarpetta

Roma, 8 set. (askanews) – Applausi a Venezia per “Qui rido io”, il film di Mario Martone in concorso per il Leone d’oro che racconta e indaga la vita di Edoardo Scarpetta. Sul red carpet era presente tutto il cast, a cominciare dal protagonista Toni Servillo che interpreta il grande drammaturgo, accompagnato dalla moglie. Anche Martone ha sfilato con la moglie Ippolita di Majo. E ancora sul tappeto rosso Maria Nazionale, Antonia Truppo, Marzia Onorato.