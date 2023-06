Home > Video > Venezia, Salvini: "Con quelli del 'no' opere come il Mose non si sarebbero ma... Venezia, Salvini: "Con quelli del 'no' opere come il Mose non si sarebbero mai fatte"

Venezia, Salvini: "Con quelli del 'no' opere come il Mose non si sarebbero mai fatte" - In occasione dell'inaugurazione del Salone Nautico a Venezia il vicepremier Salvini non ha perso occasione di attaccare il Pd e i 5 Stelle: "Loro hanno sempre detto di no a tutto, se oggi c'è il Mose contro l'acqua alta è per merito nostro"