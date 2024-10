Venezia Sounds, Inti Ligabue presenta lo show musicale pro ricerca

Venezia, 4 ott. (Askanews) - Un grande evento musicale promosso e organizzato dalla Fondazione Giancarlo Ligabue e da Medicine Rocks, in collaborazione con Fondazione Humanitas per la Ricerca, con l'obiettivo di trattare il tema della medicina in modo innovativo. A Venezia il 26 ottobre in Arsenale ...

Venezia, 4 ott. (Askanews) – Un grande evento musicale promosso e organizzato dalla Fondazione Giancarlo Ligabue e da Medicine Rocks, in collaborazione con Fondazione Humanitas per la Ricerca, con l’obiettivo di trattare il tema della medicina in modo innovativo. A Venezia il 26 ottobre in Arsenale va in scena Venezia Sounds, che ci è stato presentato da Inti Ligabue, presidente della fondazione che porta il suo nome.

“Venezia Sounds – ha detto ad askanews – nasce come evoluzione, come evoluzione di Medicine Rocks, un evento, un evento benefico del 2019 per omaggiare e ricordare un amico scomparso, Tommaso Cavanna, veneziano, un amico, amico di tanti produttori musicali, un amico di tanti musicisti e artisti e appunto da lì con Venezia Sounds vogliamo continuare questo percorso, vogliamo aiutare la ricerca, divertendoci e anche sensibilizzando le persone più giovani. Con Venezia Sound sosterremo Humanitas in un progetto innovativo, in un progetto che vuole sostenere il professor Sica che fa uno studio appunto sulla immunoterapia, quindi un modo per alleviare e aiutare i malati di tumore. Ci saranno i Motel Connection, Joan Thiele, ci saranno Roy Paci, Andy dei Bluvertigo, Saturnino, i Bud Spencer Blues Explosion e poi c’è una grandissima novità: possiamo annunciare che ci saranno anche i Negrita, la band aretina che compie 30 anni e che verrà a celebrarli proprio qui a Venezia”.

Ma qual è la relazione tra la Fondazione Ligabue e il sostegno alla ricerca? “Fa parte del nostro percorso, Giancarlo Ligabue, era presidente di Airc negli anni Ottanta, quando i tumori erano considerati una malattia incurabile, oggi son curabili e questo percorso virtuoso vuole essere parte anche della Fondazione e del gruppo Ligabue”, ha concluso il presidente.