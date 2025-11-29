Venezia, tornano a San Marco i lampadari artistici di Murano

Venezia, 29 nov. (askanews) – I portici di Piazza San Marco a Venezia si trasformano anche quest’anno in una galleria d’arte per ospitare i lampadari dell’iniziativa “Murano illumina il Mondo”: dodici opere che resteranno installate sotto le Procuratie fino a marzo 2026.

“Per la terza volta – ha spiegato ad askanews Matteo Silverio, coordinatore del progetto Murano illumina il Mondo – i maestri muranesi si sono messi in gioco e insieme a dodici artisti internazionali hanno realizzato dodici opere, dodici sculture di vetro associando quella che è la loro maestria, la loro bravura con la creatività e l’estro di designer e artisti di fame internazionale”.

Gli esiti sono affascinanti, ci sono forme classiche e altre più ardite, rimandi alle morfologie viventi e composizioni perfettamente geometriche. Ma soprattutto c’è il tema della luce. “Il lampadario – ha aggiunto il coordinatore – è un oggetto molto difficile, molto complesso, perché c’è il vetro, c’è una struttura e c’è anche l’illuminazione. In questo sono stati molto bravi e soprattutto hanno sperimentato tanto, mettendosi in gioco e realizzando letteralmente dei capolavori sempre diversi”.

L’esposizione in Piazza San Marco è anche un modo per riportare al centro dell’attenzione il comparto del vetro, che a Murano ha la sua anima storica più antica. “Questa è un’occasione importantissima – ha concluso Matteo Silverio – questo è il salotto di Venezia dove tutti i giorni sotto cui le Procuratie passano migliaia di persone e la maggior parte sono stranieri. Quindi è un’ottima vetrina, è un ottimo modo anche per mostrare la vitalità di un comparto che ormai a quasi mille anni di storia continua a sorprendere il mondo”.