Venezia, tutti pazzi per “Ridge” Ronn Moss e Lino Banfi

Roma, 10 set. (askanews) – Alla Mostra del Cinema di Venezia è sbarcato anche Ronn Moss, l’ex Ridge di Beautiful. L’attore è arrivato al Lido per il film “Surprise trip – Viaggio a Sorpresa”, film girato in Puglia, di cui è protagonista insieme a Lino Banfi, “pugliese doc”, presentato in un evento collaterale alla Mostra. I due sono stati presi d’assalto da fan e fotografi.

E’ il primo red carpet per Banfi: “Non ho mai fatto il red carpet, in tanti film che ho fatto nella mia vita, aver conosciuto questo grande attore americano, ormai quasi pugliese, ci chiamiamo fratelli ormai, mi fa piacere”…