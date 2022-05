Il comune di Venezia, nell'ambito del progetto "Vacanze sicure in Venice 2022", ha creato un braccialetto antismarrimento per bambini e fragili: i dettagli.

Venezia si prepara ad accogliere numerosi turisti e visitatori in vista dell’imminente arrivo della stagione estiva e nell’ambito del progetto “Vacanze sicure in Venice 2022” lancia un utilissimo braccialetto antismarrimento, il cui utilizzo sarà destinato a bambini, anziani e soggetti fragili: ecco tutti i dettagli dell’iniziativa.

Venezia, creato un braccialetto antismarrimento per bambini e fragili: i dettagli dell’iniziativa

“With Me” è questo il nome del braccialetto di sicurezza e antismarrimento, che è stato ideato dal comune di Venezia, nell’ambito del progetto “Vacanze sicure in Venice 2022”.

L’innovativo braccialetto è dotato di un QR Code, che permetterà di tracciare bambini, anziani e soggetti fragili, nel caso in cui questi dovessero perdere l’orientamento nella città di Venezia e dunque nel caso in cui si dovessero smarrire.

Come funziona il braccialetto “With Me” creato dal comune di Venezia?

Il braccialetto antismarrimento With Me, ideato dal comune di Venezia e nato da un’iniziativa promossa dall’Ulss 3 Serenissima, nell’ambito del progetto “Vacanze Sicure in Venice 2022”, ha un funzionamento molto semplice ed intuitivo.

Nello specifico, il genitore di un bambino oppure la persona di riferimento che ha con sè un soggetto fragile oppure un anziano, dovrà scansionare il QR Code presente sul braccialetto che sarà indossato da uno di questi soggetti e poi inserire i propri dati personali all’interno di un’app dedicata che si chiama “Vacanze sicure in Venice”.

Grazie a questo sistema, se uno dei soggetti sopra citati dovesse perdersi, la persona che la ritrova può scannerizzare il QR Code e mettersi subito in contatto con chi ha effettuato la registrazione dei dati sull’app.

Dove saranno distribuiti i braccialetti antismarrimento “With Me”?

I braccialetti di sicurezza e antismarrimento With Me saranno distribuiti all’accesso degli stabilimenti balneari di Venezia, ma anche in alberghi, strutture ricettive e soprattutto ai varchi d’accesso in città.

Non si esclude che l’iniziativa possa trovare un valido impiego anche in occasione della Festa del Redentore, che si terrà il 16 luglio 2022 a Venezia.