Venezia, un corto sul Covid: “L’Italia unita per la ripartenza”

Venezia, 8 set. (askanews) – “Ripartenza: l’Italia unita contro il Covid”: è il titolo del corto che viene presentato alla Mostra del Cinema di Venezia, prodotto da The Skill Group. Un docu-film che ripercorre in modo emozionante e intenso i due anni di lotta alla pandemia attraverso la voce dei protagonisti.

Un tributo alle donne e agli uomini che hanno lottato contro la pandemia, attraverso un racconto intenso ed emozionante.

Da Nord a Sud, da Est a Ovest dello Stivale.

Il cortometraggio è prodotto da The Skill Group, holding attiva nel settore della comunicazione strategica, che dà voce a insegnanti, medici, imprenditori, anziani, protagonisti delle istituzioni ed esponenti del mondo culturale, rivelando che, nei due anni appena trascorsi, la nazione è stata molto più unita di quanto si possa pensare.

Le testimonianze dell opera, attraverso i volti e la voce dei protagonisti – fra i quali Giuseppe Ippolito, già direttore scientifico dell’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani” di Roma e oggi direttore generale della ricerca e innovazione del Ministero della Salute; Domenico Arcuri, già primo commissario straordinario per l’emergenza Covid; Sergio Fontana, presidente di Confindustria Puglia; Andrea Costa, Sottosegretario alla Salute nel Governo Draghi, e Martina Caironi, medaglia d’argento nel salto in lungo alle Paralimpiadi di Tokyo – ripercorrono i momenti più difficili e bui ma anche quelli carichi di speranze e di conquiste di questo periodo di pandemia.