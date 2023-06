Venezia: Zanella (Avs), 'isola di Sant'Andrea rimanga di proprietà demaniale'

Roma, 27 giu. (Adnkronos) – "L’Isola di Sant'Andrea, ingresso principale dal mare alla Laguna e alla città di Venezia, rimanga di proprietà demaniale e venga aperta alla fruizione pubblica, come sostiene un appello di numerose personalità rivolto, tra gli altri, al sindaco Brugnaro e ai ministri Sangiuliano e Giorgetti". Lo ha detto la capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera Luana Zanella in una nuova interrogazione ai ministri della Cultura e dell’Economia.

Nell'interrogazione, Zanella ha chiesto che "sia interrotta la procedura per la messa in vendita o per l’affidamento in concessione del Forte Sant’Andrea e dell'isola di Sant’Andrea, avviata dalla Agenzia del Demanio veneta nel dicembre del 2022, e che si avvii la procedura per imporre un vincolo di inalienabilità assoluta del sito. Infatti, il Sottosegretario Tullio Ferrante, di recente, rispondendo ad una mia precedente interpellanza, ha sostenuto che 'L'avviso relativo all'isola di Sant'Andrea è un semplice avviso esplorativo, finalizzato a verificare l'esistenza di soggetti potenzialmente interessati o all'acquisto in proprietà o all'affidamento in concessione di valorizzazione di lunga durata dell'ex Forte Sant'Andrea, appartenente al demanio pubblico storico-artistico e soggetto a tutela ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004, che non è gravato da vincolo di inalienabilità assoluta da parte del ministero della Cultura".

"A questo punto – ha proseguito Zanella – chiediamo la massima protezione per il Forte di Sant’Andrea, componente più rilevante del sistema difensivo della città realizzato dalla Serenissima nella prima metà del secolo XVI alla bocca di porto del Lido, oltre che un impegno per rendere l’area progressivamente fruibile e visitabile in quanto spazio che testimonia l’architettura difensiva concepita da Venezia ed esportata lungo le coste delle sue rotte. È certamente necessario mettere in sicurezza molti dei suoi spazi, esterni ed interni: a questo proposito ho chiesto di sapere in che modo sarà speso l’importo per gli interventi di recupero e valorizzazione dell'isola di Sant'Andrea e dell'annesso Forte demaniale finanziati con la delibera del 9 giugno 2021 dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile. Soldi non ancora utilizzati", ha concluso Zanella.