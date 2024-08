Venezuela: Bergamini, 'Occidente incoraggi svolta, bene attenzione Governo'

Roma, 12 ago. (Adnkronos) - “Il trionfo della verità sulle elezioni in Venezuela, invocato dal leader anticomunista Gonzalez Urrutia, è una priorità per chiunque abbia a cuore lo stato di salute della democrazia nel mondo. Ogni giorno che passa, il disperato istinto di sop...

Roma, 12 ago. (Adnkronos) – “Il trionfo della verità sulle elezioni in Venezuela, invocato dal leader anticomunista Gonzalez Urrutia, è una priorità per chiunque abbia a cuore lo stato di salute della democrazia nel mondo. Ogni giorno che passa, il disperato istinto di sopravvivenza del regime di Maduro, porta a continui aggravamenti nell’esercizio della repressione, dalle incarcerazioni degli oppositori alle inibizioni dei mezzi di comunicazione. Non dobbiamo mai smettere di adoperarci affinché tutto ciò sia superato dal riconoscimento dei reali vincitori delle elezioni. In questo senso, l’attenzione del nostro Governo, confermata stamane dal ministro degli Esteri Antonio Tajani, sia sullo scenario generale che sulla specifica situazione dei nostri connazionali tratti in arresto, dimostra la piena sensibilità italiana sul dossier, affrontato con la consueta discrezione che contraddistingue l’azione diplomatica". Lo afferma Deborah Bergamini, vicesegretario di Forza Italia e responsabile Esteri del partito azzurro.

"La discrezione, infatti, è un requisito fondamentale quando si opera su questioni cosi complicate, che riguardano persone incarcerate da regimi antidemocratici e in costante pericolo di vita. E sicuramente -aggiunge- costituisce una novità la trattativa che, secondo alcune fonti, sarebbe stata avviata dagli Stati Uniti per spingere Maduro a rinunciare al potere. L’Occidente deve incoraggiare una svolta per il Venezuela. Ciò è importante per due profili: il primo riguarda la libertà di quel popolo; il secondo, invece, l’obiettivo di contrastare le mire egemoniche del blocco delle dittature sul Sud America”.