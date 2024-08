Venezuela: Della Vedova, 'finché diritto di veto, Europa assente da scenario internazionale'

Roma, 6 ago. (Adnkronos) - “Acclarato che Maduro ha utilizzato tutto il suo potere dittatoriale per sovvertire la volontà del popolo venezuelano, martoriato economicamente e non solo, vorrei capire se è previsto un seguito alla nostra condanna, anche e soprattutto a livello europ...

Roma, 6 ago. (Adnkronos) – “Acclarato che Maduro ha utilizzato tutto il suo potere dittatoriale per sovvertire la volontà del popolo venezuelano, martoriato economicamente e non solo, vorrei capire se è previsto un seguito alla nostra condanna, anche e soprattutto a livello europeo”. Lo ha detto il deputato di +Europa Benedetto Della Vedova durante l’audizione del Ministro degli Esteri Antonio Tajani in III Commissione.

“Purtroppo l’Europa anche in questo scenario non c’è, e non ci sarà finché esiste il diritto di veto. Solo con l’abolizione del diritto di veto, almeno per la politica estera e conseguentemente di difesa comune, potremo essere presenti e forti sullo scenario internazionale, ma su questo la posizione del governo italiano qual è?”, ha concluso.