Venezuela: Donzelli, 'Schlein e Conte in silenzio su arresto deputato opposizione'**

Roma, 9 ago. (Adnkronos) – "L'arresto in Venezuela del deputato di opposizione Williams Davila, che aveva lanciato un appello d'aiuto al governo italiano, è un atto gravissimo, l'ennesimo affronto del regime alla libertà. Maduro, negando alla comunità internazionale la possibilità di verificare i veri risultati elettorali e reprimendo con violenza qualsiasi forma di opposizione, conferma il vero volto illiberale del comunismo. Schlein e Conte, che ogni giorno fanno un'immotivata morale sulla libertà e i diritti nella nostra Nazione, non hanno niente da dire su questa nuova gravissima repressione nei confronti dell'opposizione che è l'arresto di un deputato eletto?". Lo scrive in una nota il deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d'Italia, Giovanni Donzelli.