Venezuela: flashmob giovani Fi davanti ambasciata Roma, 'no a regime Maduro'

Roma, 5 ago. (Adnkronos) – Oggi pomeriggio, alle 18.30, una delegazione dei giovani di Forza Italia, guidata dal responsabile nazionale organizzazione Simone Leoni e dal segretario Internazionale FI Giovani Ludovico Seppilli, manifesterà con un flashmob di protesta davanti l’ambasciata del Venezuela a Roma, in via Nicolò Tartaglia, 11, "contro il regime comunista di Maduro e in sostegno alla lotta per la libertà e la democrazia del popolo venezuelano".

Al flashmob, si legge in una nota, parteciperanno anche Maurizio Gasparri, presidente dei senatori di Fi; Raffaele Nevi, portavoce nazionale del partito e vice presidente vicario del gruppo; Stefano Benigni, vicesegretario azzurro nonché segretario del movimento giovanile; Alessandro Battilocchio, segretario della Provincia di Roma di Forza Italia e Luisa Regimenti, assessore al personale, alla Sicurezza urbana, alla Polizia locale, agli Enti locali e all'Università della Regione Lazio oltre che segretario di Forza Italia Roma.