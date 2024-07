Venezuela, la gente in piazza: "rielezione Maduro è una truffa totale"

Caracas, 26 lug. (askanews) -Una frode elettorale “totale”; i manifestanti a Caracas gridano la loro rabbia dopo l’annuncio della riconferma del presidente Nicolas Maduro. Il candidato dell’opposizione riunita, Edmundo Gonzalez, è stato dichiarato sconfitto con il 49% dei voti ma l’opposizione e la gente in strada gridano ai brogli elettorali. Nelle manifestazioni è morta almeno una persona.

“Com’è possibile che Edmundo ha vinto dappertutto ma che dicono che questo stronzo di Maduro ha vinto? Non è possibile! La gente è furiosa! Noi siamo il popolo, il popolo decide e noi abbiamo scelto Edmundo

Non sono un politico ma è la truffa più grande del mondo perché hanno detto dappertutto “Edmundo ha vinto, è il presidente” e poi all’improvviso ha vinto lo stronzo? No, non è possibile” dice lo studente Luis Garcia.

“Per la libertà del nostro paese, del nostro futuro, dei nostri figli, vogliamo la libertà, vogliamo che Maduro se ne vada, vattene Maduro figlio di puttana” dice Sugey Marina mentre per un altro “La frode è totale, il popolo è andato a votare è la vittoria è stata schiacciante, i venezuelani non ne possono più della farina “di blocco” (di mais, fornita dal governo), vogliamo la libertà”.

E Raiza dice “Per me è una truffa, io c’ero, abbiamo visto tutti, abbiamo verificato tutto, ci siamo parlati e non c’erano maduristi solo gente di Edmundo”.