Venezuela, Machado regala a Trump la medaglia del Premio Nobel

Roma, 16 gen. (askanews) – La leader dell’opposizione venezuelana Maria Corina Machado ha incontrato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump alla Casa Bianca, nonché un gruppo bipartisan di senatori al Campidoglio. Machado ha poi dichiarato di aver “consegnato” a Trump la sua medaglia del Premio Nobel per la Pace durante il loro incontro.

Un gesto che il presidente ha poi elogiato sul suo social Truth, definendolo “un gesto meraviglioso”, segno “di rispetto reciproco”

“Stavo raccontando al presidente Trump che 200 anni fa il generale Lafayette – l’ufficiale francese che aiutò gli Stati Uniti nella guerra contro la Gran Bretagna – donò a Simon Bolivar una medaglia con l’effigie del presidente George Washington, e da allora Bolìvar non se ne separò mai. Conservò la medaglia fino al giorno della sua morte” ha spiegato Machado.

“Esattamente 200 anni dopo, gli eredi, il popolo di Bolìvar, regalano al presidente degli Stati Uniti una medaglia in segno di riconoscenza”. L’incontro con la leader dell’opposizione venezuelana però, a meno di due settimane dall’operazione militare statunitense che ha portato alla cattura di Maduro, non ha avuto valenza politica. L’amministrazione statunitense ha mostrato più volte apertura verso la presidente ad interim Delcy Rodrìguez, già vicepresidente di Maduro, che mantiene il controllo dell’amministrazione quotidiana.

“Ho trasmesso con precisione l’impegno che esiste all’interno della società venezuelana a lottare a favore di una transizione che consenta non solo la costruzione di istituzioni democratiche, solide e stabili, ma anche l’attenzione a ciò che è più importante: il nostro popolo” ha comunque detto Machado riderendosi al loro incontro.