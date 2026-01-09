Venezuela, Meloni: non smetteremo di occuparci di Alberto Trentini

Roma, 9 gen. (askanews) – “Il governo italiano si occupa della vicenda di Alberto Trentini quotidianamente da diciamo 400 giorni”, ma “non è l’unico italiano detenuto in Venezuela, lo abbiamo fatto e lo continuiamo a fare mobilitando tutti i canali, che sono canali politici, diplomatici e di intelligence e non smetteremo di occuparci di questa vicenda fino a quando la signora Armanda non potrà riabbracciare suo figlio”.

Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nella conferenza stampa di inizio anno organizzata dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti in collaborazione con l’Associazione della stampa parlamentare.

“Io ho parlato varie volte con la mamma di Alberto e chiaramente capisco il suo dolore e la sua difficoltà, è molto doloroso anche per me non riuscire a dare risposta nei tempi in cui vorrei darle, come immagino sappiate”, ha aggiunto Meloni.

“Dopodiché saluto con gioia la liberazione di Biagio Pilieri, quello che ci risulta è che ci sia un provvedimento di scarcerazione non ancora eseguito anche nei confronti di Luigi Gasperin, io sono fiduciosa, voglio dire che considero il segnale dato dalla presidente Delcy Rodriguez un segnale di grande valore, un segnale unilaterale nel senso della pacificazione nel Paese, lo cogliamo pienamente e penso che possa anche rappresentare un elemento molto importante nella definizione di relazioni nuove e diverse tra Italia e Venezuela” ha concluso Meloni.