Venezuela: Procaccini (Fdi-Ecr) a Ue e comunità internazionale, 'si impegnino per Davila libero'

Roma, 9 ago. (Adnkronos) - “Faccio appello alla UE e alla comunità internazionale affinché si adoperino per l’immediata liberazione del deputato venezuelano di opposizione, Williams Davila, arrestato oggi a Caracas. Ieri Davila aveva rivolto il suo appello alla comunit&agra...

Roma, 9 ago. (Adnkronos) – “Faccio appello alla UE e alla comunità internazionale affinché si adoperino per l’immediata liberazione del deputato venezuelano di opposizione, Williams Davila, arrestato oggi a Caracas. Ieri Davila aveva rivolto il suo appello alla comunità internazionale, al premier Giorgia Meloni e ai governi italiano e portoghese denunciando brogli elettorali da parte del regime comunista di Maduro e chiedendo il riconoscimento di Edmundo Gonzalez, candidato dell'opposizione, come presidente eletto”. Lo afferma il co-presidente del gruppo dei conservatori al Parlamento europeo, Nicola Procaccini di Fratelli d’Italia.

“La vicenda di Davila è l’ennesimo atto antidemocratico di Maduro nei confronti di una popolazione che chiede verità e giustizia. I risultati elettorali sono contestati dalle opposizioni e messi in discussione dagli osservatori internazionali e per questo è necessario raccogliere l’appello di Davila e di una popolazione affamata e oppressa da un quarto di secolo di chavismo, per restituire al Venezuela la possibilità di decidere liberamente del proprio futuro attraverso libere e democratiche elezioni e il ripristino dello Stato di diritto”.