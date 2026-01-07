Venezuela, Rubio difende il Piano Usa: "Non stiamo improvvisando"

Washington, 7 gen. (askanews) – Il segretario di Stato americano Marco Rubio respinge le critiche dei parlamentari Usa sulla strategia degli Stati Uniti dopo il rovesciamento del leader venezuelano Nicolas Maduro, assicurando che Washington dispone di un piano dettagliato e già in corso.

“Abbiamo spiegato nel dettaglio il nostro piano – ha detto Rubio – gliel’abbiamo descritto.

E, di fatto, non stiamo improvvisando. Non è solo un annuncio o un’ipotesi: sta già accadendo. Per esempio, l’accordo sul petrolio con la compagnia petrolifera statale sul loro greggio sottoposto a sanzioni: non possono immetterlo sul mercato. È importante capirlo: in questo momento non stanno generando alcuna entrata dal loro petrolio. Non possono venderlo se non lo permettiamo noi, perché ci sono sanzioni e perché quelle sanzioni le stiamo applicando”.

Nello stesso punto stampa a Capitol Hill, Rubio ha annunciato che incontrerà la Danimarca la prossima settimana, dopo le tensioni seguite alle dichiarazioni del presidente Donald Trump sulla Groenlandia, evitando però di entrare nel merito.

“Non sono qui per parlare di Danimarca o di interventi militari – ha aggiunto il segretario di Stato – incontrerò i danesi la prossima settimana. Avremo quelle conversazioni allora, ma su questo oggi non ho altro da aggiungere”.