Venezuela, Rubio: il regime venezuelano è "intollerabile" per gli Usa

Roma, 19 dic. (askanews) – Per gli Stati Uniti il regime del presidente venezuelano Nicolas Maduro è “intollerabile”. Lo ha detto il segretario di Stato americano Marco Rubio nel corso di una conferenza stampa.

“Potete interpretare come volete” il fatto che la capo di gabinetto della Casa Bianca, Susie Wiles, abbia suggerito in un’intervista che il vero obiettivo degli attacchi Usa alle presunte navi della droga nei Caraibi sia quello di estromettere Maduro, “ma alla fine è chiaro che l’attuale status quo dell’attuale regime venezuelano è intollerabile per gli Stati Uniti” ha detto rubio, perché collabora con organizzazioni terroristiche e partecipa “ad attività che minacciano l’interesse nazionale degli Stati Uniti”.

“Quindi sì, il nostro obiettivo è cambiare questa dinamica, ed è per questo che il presidente sta facendo quello che sta facendo”, ha aggiunto il segretario di Stato.