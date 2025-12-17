Venezuela, Trump ordina "blocco totale" delle petroliere sanzionate

Milano, 17 dic. (askanews) – Il presidente americano Donald Trump ha ordinato un “blocco totale” delle petroliere sanzionate in partenza e in arrivo in Venezuela. “Il Venezuela è completamente circondato dalla più grande Armada mai radunata nella storia del Sud America”, ha scritto Trump sui social”.

“Il regime illegittimo di Maduro sta usando il petrolio di questi giacimenti rubati per finanziare se stesso, il terrorismo della droga, il traffico di esseri umani, gli omicidi e i rapimenti”, ha proseguito il presidente, per poi annunciare che il regime venezuelano è stato designato come organizzazione terroristica straniera.

Il governo venezuelano ha denunciato come una minaccia “grave e sconsiderata” l’annuncio, mentre si stringe sempre più il cerchio di isolamento internazionale attorno a Maduro:

“Tutti sanno benissimo che la situazione in Venezuela è inaccettabile e insostenibile”, ha dichiarato il presidente eletto del Cile, José Antonio Kast, esponente dell’estrema destra, in una conferenza stampa durante la sua visita in Argentina. “Sostengo qualsiasi situazione che ponga fine a una dittatura, una narcodittatura”.

Dallo scorso settembre le forze Usa hanno condotto attacchi aerei nei Caraibi e nel Pacifico orientale contro imbarcazioni accusate di traffico di droga, molte delle quali colpite nei pressi delle coste del Venezuela, causando la morte di almeno 95 persone.