Ventilatori a colonna: i modelli per l’estate 2022

Sono diversi i modelli di ventilatori a colonna disponibili in commercio che differiscono per forme sottili, futuristiche o anche accattivanti.

Con le temperature bollenti di questi giorni di giugno, è bene correre ai ripari per refrigerare gli ambienti. Per rinfrescare la casa, è possibile munirsi di ventilatori a colonna disponibili in tantissimi modelli a seconda delle esigenze e bisogni di ognuno. Sono diverse le disponibilità e opportunità da non perdere.

Ventilatori a colonna

Noti anche con il nome di ventilatori a torre, sono strumenti fondamentali per contrastare il caldo estivo. Un modello di ventilatori a colonna funziona nello stesso modo di altre tipologie presenti in commercio. Hanno il compito di smuovere l’aria creando un ambiente piacevole e confortevole all’interno della propria abitazione in modo da darle sollievo e rinfrescarla dal caldo asfissiante.

Un modello del genere è particolarmente consigliato perché supporta varie funzioni.

Infatti, dispone di funzione di spegnimento automatico, di display e anche di un telecomando grazie al quale è possibile regolarlo a seconda delle esigenze e dei bisogni di ognuno. Ha una struttura affusolata, per cui non risulta particolarmente ingombrante e si adatta a qualsiasi ambiente.

Tende ad avere una base stretta, per cui consente uno spazio libero utile per l’oscillazione e per rinfrescare l’ambiente. La maggior parte dei modelli di ventilatori a colonna hanno tutti un timer di funzionamento e danno anche la possibilità di programmare sia l’accensione, ma anche lo spegnimento dell’apparecchio.

L’accensione si può anche regolare dall’app integrata.

Hanno due impostazioni di velocità, per un flusso maggiore o minore dell’aria, anche a seconda delle dimensioni dell’ambiente da rinfrescare. Tantissime anche le marche su cui puntare: da Rowenta a Dyson, a seconda del modello e delle esigenze e bisogni di ciascuno per la propria casa.

Ventilatori a colonna: modelli

I vari modelli di ventilatori a colonna sono facilmente riconoscibili dal momento che presentano una struttura sottile e un prezzo accessibile adatto alle tasche di tutti.

All’interno vi è la turbina che, fatta girare dal motore, genera il giusto flusso d’aria grazie alle alette che sono posizionate su questo prodotto. Sono diversi i modelli di questo tipo in commercio a seconda delle varie caratteristiche.

I modelli senza pale sono stati lanciati sul mercato dalla ditta Dyson, molto apprezzata e rinomata in questo campo. Presentano una struttura sottile e allungata, con una base cilindrica sulla quale è montato un anello di colore lungo e di forma stretta. Le pale sono installate alla base, per cui risultano non visibili. Vanno da una altezza di 40 cm a 1.50 metri, ma molto dipende dai gusti di ognuno.

Rispetto ai classici modelli tradizionali, si contraddistinguono perché hanno un flusso molto più omogeneo e stabile. Sono modelli che risucchiano l’aria dall’ambiente incanalando la velocità tramite i fori. Hanno un prezzo più alto rispetto ai modelli tradizionali e il budget può non essere adatto a tutte le tasche.

Non ci sono soltanto modelli di ventilatori a colonna sottili, ma hanno anche piantane larghe in modo da essere maggiormente stabili. Alcuni modelli presentano design particolari e avveniristici, in modo da essere un prodotto non solo utile a refrigerare l’ambiente, ma anche per abbellire e impreziosire lo stile dell’arredamento.

Ventilatori a colonna Amazon

Il noto e-commerce di Amazon propone diverse offerte e sconti da non perdere tra le marche più prestigiose. Cliccando l’immagine si visualizzano le caratteristiche del prodotto. Qui sotto una classifica con i migliori modelli di ventilatori a colonna che sono tra quelli con le offerte più vantaggiose con una breve descrizione di ogni dispositivo.

1)Homcom ventilatore a colonna a tre velocità

Un modello di ventilatore da 3 velocità con una oscillazione da 70° e dotato anche di maniglia per il trasporto in modo da spostarlo da una stanza all’altra della casa. La base è rotonda anche per garantire una certa sicurezza e stabilità. Molto versatile perché si adatta a qualsiasi ambiente della casa. Ha un design semplice di colore nero in vendita con il 10%.

2)Aigostar Eiffel 33JTT

Un ventilatore digitale dotato di timer e di telecomando. In tre velocità e modalità con oscillazione da 70° e potenza da 45 watt. La velocità è eco, normale e notturna. Si può regolare la velocità grazie al telecomando a infrarossi a una distanza massima di 5 metri. Il design è elegante e ha un timer di spegnimento automatico. Di colore nero. In offerta con il 38%.

3)Ozavo ventilatore a torre con timer

I pulsanti di questo ventilatore hanno un display a led per cui risulta facile da usare. I livelli di velocità sono tre e si può regolare l’oscillazione, oltre a programmare il ventilatore fino a 8 ore. Si adatta a qualsiasi esigenza e preferenza. Ha una maniglia sul retro. Di colore nero. In sconto con il 18%.

Insieme ai ventilatori a colonna, anche i migliori modelli di deumidificatore portatile per l’aria di casa più salubre e pulita.