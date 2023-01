Ventimiglia, quali sono le reali condizioni del piccolo Ryan?

Rimane per ora ricoverato presso il reparto di terapia intensiva al Gaslini di Genova il piccolo Ryan.

Il bimbo di 6 anni sarebbe stato malmentato violentemente dal compagno della nonna paterna a Ventimiglia (Imperia). Nonostante tutto, le sue condizioni sembrano migliorare fortunatamente. Una buona notizia che rincuora i genitori del bambino. Ryan ora respira in maniera autonoma.

Gli aggiornamenti provengono dalla direzione Sanitaria del Gaslini dove Ryan è ricoverato dallo scorso 19 dicembre. Il nosocomio ha fatto sapere tramite alcune dichiarazioni riportate da FanPage: “Il bimbo è cosciente ed orientato, non richiede terapie di supporto delle funzioni vitali, ma rimane ricoverato in terapia intensiva per monitoraggio”.

Ryan fino a ora era rimasto in coma farmacologico.

Le condizioni del piccolo Ryan sono in miglioramento

Le condizioni del bimbo continuano a migliorare ogni giorno che passa. Una notizia confermata anche dal papà di Ryan, il quale ha informato: “Oggi un’altra giornata positiva. Ancora è stabile la situazione, lui dimostra giorno dopo giorno la sua forza”.

Il bimbo ha rivisto la mamma

Ryan ha nel frattempo rivisto la sua mamma; il piccolo voleva che lei salisse con lui sul letto dell’ospedale.

La donna ha dichiarato di aver provato dolore nel vedere e ascoltare il figlioletto ricoverato, tanto da non riuscire a respirare. La signora ha comunque aggiunto di essere consapevole che suo figlio tornerà a casa.