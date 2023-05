Ventimiglia, scontro tra due auto e uno scooter: 2 morti e 4 feriti

Dramma a Ventimiglia, dove nella serata di ieri si è verificato un maxi tamponamento che ha coinvolto almeno due automobili ed uno scooter. I veicoli si sono scontrati violentemente sul cavalcavia; il bollettino è tragico: 2 morti e 4 feriti.

Ventimiglia, scontro tradu e auto e uno scooter sul cavalcavia: 2 morti e 4 feriti

L’incidente è avvenuto nella serata di ieri, venerdì 5 Maggio sul cavalcavia di Roverino (Ventimiglia), e ha visto coinvolti più veicoli. La dinamica del sinistro non è ancora stata chiarita definitivamente, ma a quanto sembra i mezzi interessati sarebbero almeno tre, di cui due automobili e uno scooter guidato da una ragazza. Il maxi tamponamento ha tolto la vita ad un uomo di 40 anni e ad una donna di 70, entrambi passeggeri di una Opel Astra: i loro nomi non sono stati resi pubblici. La 70enne si trovava nei posti posteriori del veicolo insieme ad un’altra donna, ferita lievemente, mentre il 40enne nel posto del passeggero accanto al guidatore, anche lui ferito in maniera lieve. Stessa sorte per il conducente dell’altra automobile, una Mecedes ‘4 Matic’ e per la ragazza in sella allo scooter.

L’arrivo dei soccorsi e il decesso dei due

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i medici del 118 a bordo di più ambulanze e di un’elicottero. La 70enne è stata portata all’ospedale di Bordighera con l’elisoccorso, ma è morta poco dopo il suo arrivo nella clinica. Il 40enne, invece, è morto sul colpo. La polizia ha effettuato tutti i rilievi del caso e sta indagando sull’esatta dinamica dell’incidente.