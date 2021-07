Vento e grandine, i danni dopo il maltempo in Lombardia

Milano, 14 lug. (askanews) – Una giornata di vento e grandine in Lombardia, e anche in Piemonte, che ha provocato diversi danno.

In queste immagini dei vigili del fuoco di Varese alcuni dei 50 interventi legati al maltempo, la maggior parte per la messa in sicurezza di piante e alberi danneggiate dal vento e per la rimozione di detriti e ostacoli dalla sede stradale.

Nei comuni di Marchirolo e di Maccagno con Pino e Veddasca sono in atto soccorsi a persone bloccate nelle proprie abitazioni dall’acqua.

Interrotta la via Provinciale Rasa dove una frana ha investito due veicoli in transito: illesi tutti gli occupanti delle auto coinvolte. Disagi nel luinese, dove è stata recuperata un auto trascinata in un torrente per il cedimento di un muro di contenimento in località Creva.