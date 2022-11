Vento sfonda una vetrata: trauma cranico per una bimba di 3 anni

Vento sfonda una vetrata: trauma cranico per una bimba di 3 anni

Vento sfonda una vetrata: trauma cranico per una bimba di 3 anni

Grande spavento per una bambina di soli 3 anni a Nardò. Il forte vento di ieri ha sfondato una vetrata, causandole un trauma cranico.

Nella giornata di ieri, 20 novembre, il maltempo ha fatto vivere un momento di grande spavento ad una bimba di soli 3 anni, a Nardò.

Il forte vento ha sfondato una vetrata, causandole un trauma cranico.

Vento sfonda una vetrata: trauma cranico per una bimba di 3 anni

Momenti di grande paura a Nardò per una bimba di soli tre anni. Il maltempo di ieri, 20 novembre, si è abbattuto duramente sulla provincia di Lecce, con diverse conseguenze. Uno degli episodi più spaventosi è sicuramente quello che è accaduto a questa bimba di 3 anni di Nardò.

La piccola era a pranzo con la sua famiglia, in casa, quando una forte folata di vento improvvisa ha investito la zona. Un mulinello d’aria si è abbattuto contro l’edificio in cui si trovava la bambina, distruggendo una delle vetrate della casa.

La piccola non è in gravi condizioni

La bambina di tre anni è stata colpita in testa da un pezzo di vetro. I suoi familiari l’hanno immediatamente portata in ospedale, dove è stata soccorsa dal personale medico dell’ospedale di Gallipoli, per poi essere trasferita all’ospedale Vito Fazzi di Lecce.

La piccola ha riportato un trauma cranico, ma fortunatamente non è in gravi condizioni.