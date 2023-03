Nozze in vista per Simona Ventura e Giovanni Terzi. Ecco quando si sposano.

Simona Ventura e Giovanni Terzi si sposano. La coppia, dopo aver rinviato tante volte l’evento, ha deciso finalmente di convolare a nozze. Stavolta tutto dovrebbe andare liscio. Ecco cosa sappiamo riguardo la data e la location.

Ventura e Terzi si sposano: ecco dove e quando

Ci dispiace deludervi, ma la Ventura e Terzi non hanno rivelato la location del loro matrimonio. Ciò che è quasi sicuro è che le nozze non saranno a Milano. Per quanto riguarda la data, i due futuri coniugi l’hanno stabilita, ma un po’ per scaramanzia un po’ per riservatezza, non hanno ancora diffuso nulla. Entrambi hanno annunciato il proprio matrimonio durante un’intervista al quotidiano il Corriere della Sera. Ci sono alcune indiscrezioni sui testimoni. Terzi dovrebbe avere al suo fianco Marco Di Terlizzi, la Ventura invece Paola Perego.

Perché Simona Ventura e Giovanni Terzi hanno rimandato le nozze tre volte

A proposito di scaramanzia, Simona Ventura e Giovanni Terzi non sono stati molto fortunati quando hanno annunciato le nozze. L’evento è stato rimandato ben tre volte. Il 2020 fu annunciata la prima data, ma a causa Covid-19 hanno dovuto spostare tutto all’anno successivo. Ironia della sorte, nel 2021 c’è stata la seconda ondata e, in un clima d’incertezza, hanno dunque preferito aspettare. Nel 2022, infine, è scoppiata la guerra in Ucraina.