Vera Gemma contro Cecilia Rodriguez: “Poco elegante, impari da Belen”

Vera Gemma si è scagliata contro Cecilia Rodriguez, che all’Isola dei Famosi avrebbe utilizzato toni poco lusinghieri sul suo conto.

Vera Gemma contro Cecilia Rodriguez

Vera Gemma si è scagliata contro la sorella minore di Belen Rodriguez, Cecilia, che all’Isola dei Famosi ha confessato di non essere gelosa della vicinanza tra il suo fidanzato, Ignazio Moser, e la figlia di Giuliano Gemma, che lei non riterrebbe abbastanza “bella” da sedurlo.

“Vera Gemma? Beh, Ignazio se n’è fatte così tante brutte… No, non volevo dire brutte! Volevo dire che è stato con delle ragazze più mature di lui’“, ha dichiarato Cecilia, mentre Vera Gemma ha replicato affermando: “L’ho trovata un’uscita veramente infelice andare a dire che sono brutta. Perché dire di me una cosa del genere? Per prima cosa sono una fig* pazzesca, quindi vorrei sapere dove ca*** ha visto che sono brutta.

Magari non piaccio a lei, ma non ho mai fatto fatica a conquistare uno che mi piaceva. Cioè, non ho mai avuto problemi di questo tipo a dire la verità. E poi non si dice una cosa del genere a un’altra donna: è poco elegante. A me piace valorizzare le altre donne, non sminuirle. Ha avuto una caduta di stile, dovrebbe imparare dall’eleganza di sua sorella che, una cosa del genere, non l’avrebbe detta mai“. Tra le due ci saranno ulteriori sviluppi?

Cecilia Rodriguez: la gelosia per Ignazio

Cecilia Rodriguez non ha mai fatto segreto di essere piuttosto gelosa del fidanzato, Ignazio Moser, e infatti all’Isola dei Famosi la sorellina di Belen si è sfogata per il comportamento di alcune naufraghe nei confronti del fidanzato. Dopo che Valentina Persia ha fatto apertamente dei complimenti a Ignazio la Rodriguez ha dichiarato: “Va bene toccare, anche se non mi piace tanto. Se poi si avvicinano tutte anche no”.

Cecilia Rodriguez e Ignazio: la vita insieme

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono legati dal 2017, anno in cui insieme hanno preso parte al Grande Fratello Vip. La coppia non si è più separata da allora e in tanti sui social sono impazienti di sapere se, presto o tardi, faranno il grande passo. Al momento – gelosia esclusa – i due sembrano essere più felici ed uniti che mai e il loro amore procede a gonfie vele.