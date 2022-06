Vera Gheno e il brano della prima prova della Maturità 2022: ecco chi è

Ungherese di nascita, docente presso diversi atenei di Firenze e cruscante: ecco chi è Vera Gheno e il brano della prima prova della Maturità 2022

Vera Gheno e la sponda concettuale e riflessiva per il brano della prima prova della Maturità 2022, ecco chi è la donna che oggi sta spingendo gli studenti italiani ad analizzare quella che forse è la loro massima pulsione esistenziale: il web.

La Gheno è autrice con Bruno Mastroianni di un testo sull’iperconnessione ed è una sociolinguista e scrittrice di fama internazionale. Ma quel è la traccia di cui le risflessioni di Gheno sono cardine analitico? “Tienilo acceso: posta commenta condividi senza spegnere il cervello”.

Maturità 2022, chi è Vera Gheno

Insomma, se il dato statistico è che quest’anno il 96,2% dei candidati è stato ammesso agli esami ce ne sarebbe un’altro altrettanto inoppugnabile: più del 99% di essi usa massivamente web e social e dovrebbe aver imparato che utilizzo senziente e supina dipendenza non sono affatto omologhi.

I media spiegano che Vera Gheno è una sociolinguista nata nel 1975 in Ungheria. Si è laureata ed a conseguito il dottorato in Linguistica presso l’Università di Firenze.

Dove insegna e cosa insegna la Gheno

Lì la Gheno si è poi specializzata in comunicazione mediata dal computer. Attualmente è anche docente dell’ateneo gigliato in Laboratorio di italiano scritto, poi all’Università per Stranieri di Siena su Applicazioni informatiche per le scienze umane ed al Middlebury College, sede di Firenze in Sociolinguistica.

Vera Gheno collabora con l’Accademia della Crusca dal 2000 ed è membro della redazione di consulenza linguistica e gestisce il profilo Twitter dell’ente. Ha pubblicato un libro, “Guida pratica all’italiano scritto (senza diventare grammarnazi)”.