Vera Miales difende Amedeo Goria: “Ainett provoca, lui non è un pervertito”

La fidanzata di Amedeo Goria, Vera Miales, ha preso le sue difese in merito alle avances nei confronti ad Ainett Stephens.

Vera Miales, modella e fidanzata di Amedeo Goria, ha preso le sue difese dopo che il giornalista è stato accusato di fare delle avances indesiderate a Ainett Stephens.

Vera Miales: lo sfogo

Nella casa del GF Vip Amedeo Goria si è attirato contro una bufera per il suo comportamento nei confronti di Ainett Stephens, con cui condividerebbe la camera da letto.

Il conduttore tv è stato anche accusato di comportamenti sessisti, e infine è stato ripreso per essersi messo a letto accanto ad Ainett senza indossare la biancheria intima. Vera Miales, contro ogni pronostico, se l’è presa con Ainett Stephens e non con il suo compagno.

Vera Miales contro Ainett Stephens

“Sono stanchissima. Sono sempre sintonizzata su Mediaset Extra. Vado a dormire quando va a dormire Amedeo. Non mi faccio sfuggire nulla. Passo dalla regia 1 alla regia 2.

Sono anche incaz**ta, un mix di emozioni. Tra l’amore e l’odio. […] Se mi incaz** devono blindare la casa perché io sfondo il muro per entrare là dentro. Sto passando per quella cornuta e felice. Ma non sono così, non sono la bella addormentata. Ainett Stephens si deve vergognare perché sta usando una persona di 67 anni, pur di restare in gioco. Inoltre, la casa è di tutti, se Amedeo vuole allenarsi in mutande come fa Samy Youssef può farlo.

Lo stanno discriminando perché ha una certa età ed è diversamente bello, mettiamola così”, ha dichiarato Ainett Stephens.

Vera Miales: il fidanzamento

Amedeo Goria ha dichiarato di essere entrato nella casa del GF Vip da “single” pur essendo legato a Vera Miales da diverso tempo. I due riusciranno a chiarirsi prima della fine del programma?