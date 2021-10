Vera Miales e la finta gravidanza: il motivo della farsa orchestrata dalla fidanzata di Amedeo Goria

Vera Miales, fidanzata di Amedeo Goria, avrebbe inscenato una finta gravidanza per uno scopo ben preciso: le novità sulla modella moldava

Abbiamo oramai imparato a conoscerla come l’attuale compagna di Amedeo Goria, nonostante lui si sia detto single all’entrata del Grande Fratello Vip. Ad ogni modo, Vera Miales è tornata di recente al centro del gossip per aver sfoggiato in pubblico un pancino sospetto.

Tanti hanno così pensato che l’influencer moldava 36enne potesse essere incinta, mentre altri hanno solo supposto un semplice gonfiore addominale.

Vera Miales: i rumors sulla finta gravidanza

In ogni caso, recenti aggiornamenti in merito a tale notizia rivelerebbero che la fidanzata dell’attuale gieffino abbia studiato la mossa della gravidanza a tavolino. È stata nello specifico l’influencer Deianira Marzano ad affrontare per prima il delicato caso di Vera Miales, ipotizzando un preciso intento di creare scompiglio e di attirare così l’attenzione su di sé.

RAGA VERA MIALES È INCINTA

LA FIDANZATA DI AMEDEO AIUTOOOO#GFVip #GFVip6 pic.twitter.com/YXUgEnAYAA — Marizzita3 (@Marizzita_) September 30, 2021

Una donna vicina alla Miales avrebbe peraltro confermato la messa in scena della finta gravidanza da parte della modella per attirare a sé i riflettori. La storia sarebbe peraltro stata pensata a tavolino già nel mese di agosto, non appena venne resa ufficiale la partecipazione di Amedeo al reality di Canale 5.

A gestire il tutto ci avrebbe pensato l’agenzia di cui fa parte Vera, nonché la stessa della donna che ha reso pubblica la segnalazione. Sempre secondo questa testimonianza, il reale scopo di Vera sarebbe proprio quello di entrare nella casa del GF Vip. Ci riuscirà?