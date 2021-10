Vera Miales ha tradito Amedeo Goria? Qualcosa non torna

Vera Miales è al centro di un rumor riguardante un suo presunto tradimento ai danni di Amedeo Goria. Tutto quello che c'è da sapere.

Nelle ultime ore è circolata voce che Vera Miales abbia tradito Amedeo Goria con un misterioso uomo con cui sarebbe stata paparazzata a Milano. La notizia però non ha trovato conferme.

Vera Miales: il presunto tradimento

Vera Miales ha tradito Amedeo Goria? Nelle ultime ore si è sparsa la voce che la modella sarebbe stata avvistata in atteggiamento intimo con un misterioso uomo a Milano.

Secondo i rumor in circolazione però la persona in questione altri non sarebbe che un membro dello staff dell’agenzia per cui lavora Vera Miales e che, oltretutto, sarebbe omosessuale. Sempre secondo le voci in circolazione la fidanzata di Amedeo Goria si sarebbe mostrata in atteggiamento intimo con lui per attirare l’attenzione su di sé e quindi essere invitata a entrare nella casa del GF Vip (dove Goria al momento si trova in qualità di concorrente).

Vera Miales: la dedica

Vera Miales non ha rotto il silenzio in merito alla vicenda e sui social si è limitata a postare una dedica romantica per Amedeo Goria, che si è detta pronta a sposare.

Vera Miales è incinta?

Sempre nelle ultime settimane la modella è stata al centro a un gossip in merito a una sua presunta gravidanza. Anche su questa circostanza per il momento Vera Miales ha preferito non rompere il silenzio.