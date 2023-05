Verani (DoubleYou): welfare aziendale pilastro delle strategie HR

Milano, 18 mag. (askanews) – Il 73% delle aziende italiane -con punte dell’82% tra quelle più grandi- sta investendo in azioni di welfare, fringe benefit e di integrazione del reddito. E’ un dato -registrato dall’Osservatorio Zucchetti HR 2023- che mette in evidenza come il welfare aziendale anche in Italia sia ora interpretato pienamente dalle imprese come leva strategica e funzionale nelle proprie politiche di HR. Se ne è discusso a Zwelfare Summit 2023, evento organizzato da DoubleYou – società del gruppo Zucchetti – che riunisce direttori HR e capi azienda per confrontarsi sulle migliori esperienze e opportunità in tema di welfare aziendale. “La tendenza del mercato del welfare aziendale è quella di introdurre un concetto di retribuzione che si stacca dalla componente monetaria a cui ci siamo stati abituati in questi anni, e che dia come total reward una serie di beni e servizi che vanno al di la della retribuzione in moneta, ma introducono e ‘attenzionano’ il benessere del dipendente su quello che è il suo equilibrio vita-lavoro – dice Andrea Verani Masin, direttore commerciale di DoubleYou – Da qui derivano tutta una serie di iniziative che portano verso lo smart working, portano verso l’attenzione alla genitorialità: un’attenzione insomma a quella che è la sfera privata del lavoratore. Le aziende sono pronte a rispondere a queste domande, le big-corp lo stanno facendo già un po’ di tempo. Ma da due-tre anni questo tipo di iniziative è entrato anche all’interno delle piccole e medie imprese, e il ruolo di DoubleYou-Zucchetti è quello di accompagnarle e fornire loro gli strumenti migliori, e anche esperienze di altre aziende in modo che possano essere replicate in atteggiamenti virtuosi”.

Nata nel 2014, con un ebitda 2022 a 7,6 milioni (57% dei ricavi), DoubleYou è cresciuta fino a sviluppare il più grande ecosistema di servizi legati al welfare Italia partendo dalla consulenza in ambito HR, fino alla gestione dei flexible benefit e alla realizzazione di tutte le attività che puntano a migliorare il benessere aziendale: dal mobility management, allo smart working alla diversity&inclusion. “Noi siamo in qualche modo la fotografia di quella che è la crescita del welfare – conferma Verani Masin – Per citare qualche numero: l’anno scorso abbiamo transato sulle nostre piattaforme più di 220 milioni di euro di crediti welfare. Vale a dire di somme di denaro spendibili in beni e servizi date dai datori di lavoro ai loro collaboratori. Se confrontati con l’anno precedenti è una crescita del 90%: l’anno prima eravamo su una quota di circa 120 milioni”.

Gli ospiti del Zwelfare Summit 2023 si sono confrontati su tre tematiche specifiche “Diversity & Inclusion”, “Flexible Benefits” e “Nuovi Trend HR” con lo scopo di individuarne le linee evolutive e di sviluppo futuro. “In prospettiva si va a crescere. I numeri confermano un tasso di crescita importante – conclude il direttore commerciale di DoubleYou – In linea generale si cerca di colmare il benessere non solo sulle dinamiche si sostegno al reddito, ma di coprire tutto l’employee journey del lavoratore. Quindi attenzione ad aspetti come analisi di clima, talent acquisition; attenzione anche a trattenere i talenti in azienda, perché siamo in una fase dove il rischio di uscita di lavoratori anche verso l’estero è elevato”.