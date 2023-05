Verbania, 25enne arrestato per atti sessuali con una minorenne

Verbania, 25enne arrestato per atti sessuali con una minorenne

Arrestato per atti sessuali con una minorenne di neanche 13 anni: dovrà scontare quasi 3 anni di carcere.

Un ragazzo 25enne è stato arrestato a Verbania per aver consumato atti sessuali con una minorenne che non aveva compiuto ancora 13 anni.

Ragazzo di 25 anni arrestato per atti sessuali con una minorenne

I Carabinieri della Stazione di Verbania hanno arrestato un ragazzo di 25 anni, residente in città, a seguito della condanna definitiva inflitta per atti sessuali con una minorenne, emessa dalla Corte d’Appello di Torino.

I fatti risalgono al 2021 quando l’uomo, all’epoca 23enne, aveva avuto ripetuti rapporti sessuali con una ragazzina che non aveva ancora raggiunto nemmeno i 13 anni di età. Infatti, agli occhi della legge italiana, al di sotto dei 14 anni, una persona non possiede le facoltà si poter esprimere un consenso giuridicamente valido ad alcun atto sessuale con adulti.

Il processo per atti sessuali e la condanna

L’uomo si trovava già in stato di restrizione in custodia cautelare, prima in carcere e poi ai domiciliari, sin dal giugno del 2021. Ora però dovrà scontare una pena residua di 2 anni e 10 mesi di detenzione, presso la casa circondariale di Verbania.

Le indagini e l’arresto in custodia cautelare del soggetto colpevole sono stati stati effettuati nel 2021 interamente dal personale della locale Questura della città di Verbania.