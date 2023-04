Grave infortunio sul lavoro nella provincia di Verbania. Un operatore ecologico di 52 anni è stato travolto e schiacciato dal suo furgone. L’uomo è in gravi condizioni.

Verbania, operatore ecologico travolto dal suo furgone: è grave

Nella provincia di Verbania si è verificato un grave infortunio sul lavoro. Un operatore ecologico di 52 anni, a Ornavasso, è stato travolto e schiacciato dal suo furgone, con il quale stava lavorando. L’uomo, secondo fonti sanitarie, ha riportato lo schiacciamento del torace e del bacino ed è in gravi condizioni. È stato trasportato in elicottero all’ospedale di Novara, mentre era cosciente.

L’operatore ecologico non è in pericolo di vita

L’operatore ecologico, di 52 anni, stava effettuando la raccolta differenziata dei rifiuti quando, per ragioni ancora in fase di accertamento, è stato travolto dal suo stesso furgone ed è rimasto schiacciato contro un muro. Sul posto è arrivata l’ambulanza del 118, seguita da carabinieri, Spresal e Vigili del Fuoco. L’uomo è stato portato in ospedale, cosciente, con l’elicottero. Non è in pericolo di vita, anche se le sue condizioni sono gravi.