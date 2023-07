Ancora una tragedia sulle strade piemontesi. Un uomo di cinquantasette anni è rimasto vittima di un incidente avvenuto nel primo pomeriggio di giovedì 6 luglio sulla Strada Provinciale 31 bis a Trino, in provincia di Vercelli, all’altezza del bivio per Pontestura. L’uomo era in sella alla sua moto quando, per cause ancora al vaglio delle autorità, si è scontrato con un’auto in uno schianto che gli è stato fatale.

Chi era la vittima

La vittima si chiamava Dino Bellan ed era originaria di Morano sul Po. Era una figura molto conosciuta e stimata in zona per essere riuscito a trasformare la sua passione per le moto nella sua professione: era il titolare di 100% Moto, un negozio di ricambi per motociclette in via Casale a Morano. Scattato l’allarme, si sono precipitati sul posto i sanitari del 118 ma per il centauro non c’era più niente da fare: alla guida di uno Yamaha TMax, le ferite riportate da Bellan nell’impatto con una Suzuki Splash gli hanno causato traumi di natura irreversibile e ogni tentativo di rianimazione è stato vano.

Il resto dei soccorsi

Intervenuti sul posto anche i Vigili del Fuoco di Casale Monferrato e i Carabinieri di Trino, impegnati questi ultimi a far luce sull’esatta dinamica dell’incidente.