Vercelli, cade dal balcone durante una lite: grave 45enne e ferita 26enne

Un uomo è precipitato dal balcone di casa, per 12 metri, durante una lite. Ferita anche una 26enne. Ancora da chiarire le dinamiche dell'incidente.

Un uomo di 45 anni è caduto dal balcone della sua abitazione, nella mattinata di oggi, 11 giugno, a Vercelli. L’uomo è precipitato per 12 metri e l’incidente sarebbe avvenuto durante un forte litigio in casa. Anche la compagna, di 26 anni, è rimasta ferita.

Cade dal balcone a Vercelli durante una lite

Un uomo di 45 anni è precipitato per 12 metri dal balcone della sua abitazione a Vercelli. Al momento si trova ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale, dove è arrivato questa mattina in codice rosso dopo essere stato soccorso dal personale medico. Il terribile incidente sembra essere avvenuto durante una furiosa lite che era scoppiata in casa. L’uomo e la sua compagna avrebbero iniziato a litigare in modo molto violento e poi ci sarebbe stato il tragico volo di 12 metri.

I carabinieri stanno indagando su questa vicenda per cercare di capire cosa è accaduto realmente e come è avvenuto il presunto incidente.

Cade dal balcone: la ricostruzione

Secondo una prima ricostruzione, sembra che l’uomo sia precipitato dal balcone al culmine di una violenta lite avvenuta nell’appartamento di Vercelli dove vive con la sua compagna. Una lite davvro molto accesa e violenta, finita in tragedia. I motivi del litigio e di quanto accaduto sono al momento ancora da chiarire.

Sul posto sono immediatamente arrivati i soccorritori del 118, insieme ai carabinieri. L’uomo di 45 anni ha riportato delle ferite gravissime ed è stato trasposrtato all’ospedale di Vercelli in codice rosso. La dinamica è ancora da chiarire e per il momento la prognosi resta riservata.

Cade dal balcone a Vercelli: ferita anche la compagna

La donna che era in casa con lui, ovvero la sua compagna, di 26 anni, è rimasta ferita. Fortunatamente ha riportato ferite molto più lievi ed è stata trasportata all’ospedale in codice verde. Non sono per nulla chiare le dinamiche dell’incidente, per questo le forze dell’ordine continuano ad indagare su quanto accaduto, cercando di capire come sia stato possibile che la lite sia degenerata al punto che l’uomo è precipitato dal balcone. Bisogna chiarire i motivi per cui è scoppiato questo violento litigio e le modalità in cui è avvenuto il terribile incidente. La ragazza non è in gravi condizioni, mentre l’uomo ha riportato ferite che sono state definite gravissime.