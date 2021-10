Vercelli, mondo del calcio in lutto: a 29 anni è morto Ricky Firrarello

Il mondo del calcio locale è in lutto per la morte di Riccardo Firrarello, giocatore vercellese che viveva a Cigliano. Il 29enne lascia compagna e figlia

Il mondo del calcio locale piange la prematura scomparsa di un proprio atleta, Riccardo Firrarello, giovane calciatore residente a Cigliano che aveva militato in diverse squadre della zona.

Vercelli, morto giovane calciatore

Aveva solo 29 anni Ricky Firrarello, residente a Cigliano, ma molto conosciuto in tutto il Vercellese.

La sua passione per il calcio lo aveva spinto negli anni a mettersi in gioco al fianco di diverse società della zona. Aveva giocato in tante squadre del territorio, le quali ora dedicano a Riccardo un ultimo, straziante, saluto e lo ricordano con affetto.

Aveva iniziato a muovere i suoi primi passi nella Berretti della Pro Vercelli, spostandosi poi alla Crescentinese e successivamente agli Orizzonti United di Cigliano, dove viveva con la compagna e la figlia.

Vercelli, morto giovane calciatore: numerosi i messaggi di cordoglio

Sui social si susseguono i messaggi di cordoglio per la morte di Ricky Firrarello. Gli amici lo ricordano con affetto, sebbene il dolore per la tragica scomparsa sia incontenibile. Molti lo hanno conosciuto come avversario, ricordandolo per la sua professionalità e onestà, per la correttezza e le qualità.

In tanti lo ricordano come un amico sincero e leale, una persona buona e un padre dolce e premuroso.

Vercelli, morto giovane calciatore: le parole degli amici

Tra i numerosi messaggi di cordoglio che tappezzano la bacheca di Facebook, alcuni amici di Riccardo scrivono: “Dura affrontare questa situazione ed è ancora più difficile perché si tratta di un fratello. Non di sangue, ma per scelta, con il quale ho condiviso l’infanzia. Elaborare il lutto, dare un senso al dolore, è difficile. Il tuo ricordo resterà sempre nel mio cuore“.

Altri sottolineano: “Questa notizia è straziante per chi ti amava, come la tua famiglia, impreziosita da una figlia stupenda.

Hai amato la tua vita, la tua famiglia, il buon cibo, le tue partite di calcio”.

Tra gli amici c’è chi lo ricorda come “un amico vero, un ragazzo sempre pronto a regalarti un sorriso. Mancherai tanto”.