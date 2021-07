Verdi: al via Assemblea costituente Europa Verde-Verdi

Roma, 10 lug (Adnkronos) – Si aprono questa mattina a Chianciano Terme i lavori dell’ Assemblea costituente di Europa Verde-Verdi che, tra oggi e domani, vedrà impegnate più di cinquecento delegate e delegati riuniti a Chianciano Terme, nel pieno rispetto della normativa anti-Covid, per dar vita alla nuova formazione politica ecologista, europeista, solidale e femminista, aperta alla società civile e al mondo dell’associazionismo.

L’assemblea sarà visibile in diretta streaming sui canali youtube e social di Europa Verde-Verdi. “Ci siamo” è lo slogan lanciato da una importante campagna social che ha preceduto i giorni dell’assemblea, mirando a ribadire una forte presenza del movimento ecologista nell’attuale panorama politico italiano e rispondere alle istanze dei cittadini che chiedono a gran voce un svolta verde per il Paese. Prevista per oggi alle 15 l’ufficializzazione del nuovo progetto politico, si procederà successivamente all’elezione dei co-portavoce e della presidenza del Consiglio Federale Nazionale.