Verdone, Benigni, Nuti, Troisi su Rai3 il 6 gennaio

Roma, 5 gen. (askanews) – Carlo Verdone, Roberto Benigni, Francesco Nuti, Massimo Troisi. Sono loro “I magnifici 4 della risata” protagonisti del docu-film in onda il 6 gennaio su Rai Tre in una prima serata firmata Rai Documentari. E’ il racconto delle avventure dei quattro protagonisti della commedia italiana, condotto da Emanuela Fanelli e diretto da Mario Canale, che lo ha scritto con Michele Anselmi. “I magnifici 4 della risata” non è un solo un omaggio a quattro grandi autori comici ma un modo per scoprire come quei talenti abbiano segnato una svolta nel mercato cinematografico della commedia italiana e rivoluzionato il modo di ridere del pubblico.

